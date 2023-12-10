موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

أغنية كأس الأمم الأفريقية أو أغنية محمد رمضان .. بنطلون محمد رمضان.. حيث كشف الفنان محمد رمضان عن موقف محرج حدث له، أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتفاعل معه عدد كبير من متابعي ومحبي الفنان محمد رمضان.«البنطلون اتقطع» .. موقف محرج لـ محمد رمضان أثناء تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا

تمزق بنطلون محمد رمضان

ونشر الفنان محمد رمضان، فيديو من كواليس تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام"، ليتصدر التريند عبارة "محمد رمضان فيديو".

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