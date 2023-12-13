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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«أمر غير عادي».. ماذا طلب بايدن من نتنياهو بخصوص حرب غزة؟ |فيديوجراف

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

طلب غير عادي من الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في خضم حرب غزة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين .. حيث قام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بطلب “غير عادي” من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهو “تغيير تشكيلة حكومته الحالية” بحسب “رويترز” في خبر قالت فيه إن بايدن قال لـ نتنياهو إنه “لن يتمكن من إحباط إقامة دولة فلسطينية مستقبلية". 

طلب بايدن من نتنياهو

كان بايدن أعلن دعمًا غير مشروط لإسرائيل منذ بداية الحرب، لكن الخلاف بينه وبين نتنياهو الذي بدأ منذ تشكيل الحكومة، لا يزال عميقا. وخلال إشعال شموع “الحانوكا” في البيت الأبيض، أمس الأول الاثنين، تطرق الرئيس الأميركي إلى العلاقات المعقدة مع نتنياهو على مدار سنوات، وكتب على صورة قديمة جمعته معه: "لا أتفق معك بشأن أمر واحد لعين يجب أن تقوله".

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للمزيد حول طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في خضم حرب غزة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين شهد الفيديوجراف التالي:

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