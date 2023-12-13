تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

الغواصات الروسية التي دشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .. دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غواصتين نوويتين جديدتين ستنضمان إلى الأسطول الروسي، خلال زيارته إلى أقصى شمال روسيا، وتعهد بمواصلة "تطوير قوة البحرية الروسية" لبلاده.

الغواصات الروسيّة

تمثل كل من "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث" اللتين تم البدء ببنائهما في شمال روسيا منذ 6 سنوات تقريبًا، الجيل الرابع من الغواصات الروسية العاملة بالطاقة النووية، لزيادة قدرات القوات البحرية الروسية.

اقرأ أيضًا: وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

للمزيد حول الغواصات الروسية التي دشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيادة قدرات القوات البحرية الروسية شاهد الفيديوجراف التالي: