جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

هل إسرائيل ستضرب الحوثيين بسبب منع مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنًا من أهالي غزة الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين ؟ حيث هدد الاحتلال الإسرائيلي بضرب الحوثيين إن لم يتحرك المجتمع الدولي ضدهم، بعد قيام قوات الحوثيين باحتجاز عدد من السفن الإسرائيلية لديه، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ضرب الحوثيين

في هذا السياق، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، إن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد جهود المتمردين الحوثيين في اليمن لتعطيلهم الملاحة في البحر الأحمر إذا فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك.

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