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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رانيا يعقوب تفجر مفاجأة عن مستقبل أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أكدت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، أن أغلب التوقعات أن الذهب سيرتفع ويكسر حاجز الـ2000 دولار ويصل 2300 دولار للأوقية، موضحة ان العالم كله يمر بحالة سيئة وظروف غير ملائمة، الأمر يدفع المستثمر للذهب.

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شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر لهذه الأسباب

وتابعت رانيا يعقوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، أن الطلب والعرض والإقبال على الذهب يعزز من ارتفاعه عالميا، ولكن التسعير في مصر يحمل توقعات ومضاربة والتقييمات الحالية تقوم على توقعات شخصية بعيدا عن الطلب والعرض الحقيقيين، مشيرة إلى أن الدولار في مصر تحول إلى سلعة يتم المضاربة عليها بصورة عشوائية ويسبب تذبذبات كبيرة في السوق.

 

وأكملت رانيا يعقوب، أن "الذهب هيعلى وهنشوف قمة كبير للذهب عالميا خلال 2024 مع اتجاه البنك الفيدرالي الامريكي تثبيت الفائدة أو تخفيضها وده هيؤدي للتوجه نحو الذهب".

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