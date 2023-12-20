عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر لهذه الأسباب

سعر الذهب
سعر الذهب

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اسعار الذهب في مصر؛ متوقع ارتفاعها مرة أخري مع استمرار حالة الضبابية في السوق.

أرجع  " نجيب" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، تلك التوقعات إلى استمرار وتيرة التداعيات التي خلفتها الحرب على قطاع غزة بالإضافة لعدم وضوح القرارات الاقتصادية الراهنة خصوصا مع اقتراب حسم مصر للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول علي تمويل قد يجاوز 5 مليارات دولار.

100 دولار في ساعتين.. مستشار وزير التموين يفجر مفاجأة بشأن سعر الذهب

أوضح " نجيب" أن استمرار ارتفاع سعر الصرف الأجنبي في السوق السوداء بمعدلات غير مسبوقة يعد أحد الأسباب الرئيسية في زيادة سعر الذهب خصوصا وأن محلات الصاغة تحدد تسعيرة المعدن الأصفر علي أساس السوق الموازي للعملة.

أضاف " نجيب " أن سعر الذهب خلال تعاملات اليوم قد زاد إلي 3000 جنيه في الجرام بالنسبة لعيار 21 الأوسع انتشار، غير انه فقد 5 جنيهات فقط من سعر وهذا لا يعد تراجعا.

ويشهد سعر الذهب في نهاية معاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعا بأكثر من 100 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2970 جنيه للبيع و 2990 جنيه للشراء 

ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3394 جنيه للبيع و 3417 جنيه للشراء 

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2546 جنيه للبيع و 2563 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 14 الأقل  قيمة نحو 1980 جنيه للبيع و 1993 جنيه للشراء

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 23.76 ألف جنيه للبيع و 23.92 ألف جنيه للشراء

وصل سعر كيلو الذهب نحو 3.4 مليون جنيه للبيع و 3.417 مليون جنيه للشراء

سجل سعر أوقية الذهب نحو 105.6 الف جنيه للبيع و106.3 ألف جنيه للشراء.

توقعات الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم ، ومقارنة بختام تعاملات أمس

وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام المقبل، لاسيما مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، منوهًا أن عجز الموازنة قد يدفع الحكومة إلى عدم طرح شهادات بفائدة أعلى، مات يوجه جزءًا كبيرًا من هذه السيولة التي تتجاوز 500 مليار جنيه إلى الذهب، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، في  الاسبوع الماضي، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نهاية لدورة تشديد السياسة

 وأشار إلى انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الدولار والسندات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

في اتصال هاتفي.. ميقاتي يهنئ الرئيس السيسي بفوزه لولاية جديدة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب الآن بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

ترشيحاتنا

التهديد مستمر.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اغتيال هنية ومشعل

مصر تستضيف بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأوليمبياد باريس

رموا الولد حيّ في الترعة .. إحالة أوراق شابين إلى المفتي بالبحيرة

الصحة السعودية: لا يجب القلق من متحور JN.1 أو اتخاذ إجراءات مشددة

"لن نتسامح".. وزير دفاع الاحتلال يتوعد الحوثيين

استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

خبير تغذية يقدم فوائد سلطة الحمص

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ