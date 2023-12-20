شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر لهذه الأسباب

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اسعار الذهب في مصر؛ متوقع ارتفاعها مرة أخري مع استمرار حالة الضبابية في السوق.

أرجع " نجيب" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، تلك التوقعات إلى استمرار وتيرة التداعيات التي خلفتها الحرب على قطاع غزة بالإضافة لعدم وضوح القرارات الاقتصادية الراهنة خصوصا مع اقتراب حسم مصر للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول علي تمويل قد يجاوز 5 مليارات دولار.

أوضح " نجيب" أن استمرار ارتفاع سعر الصرف الأجنبي في السوق السوداء بمعدلات غير مسبوقة يعد أحد الأسباب الرئيسية في زيادة سعر الذهب خصوصا وأن محلات الصاغة تحدد تسعيرة المعدن الأصفر علي أساس السوق الموازي للعملة.

أضاف " نجيب " أن سعر الذهب خلال تعاملات اليوم قد زاد إلي 3000 جنيه في الجرام بالنسبة لعيار 21 الأوسع انتشار، غير انه فقد 5 جنيهات فقط من سعر وهذا لا يعد تراجعا.

ويشهد سعر الذهب في نهاية معاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعا بأكثر من 100 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2970 جنيه للبيع و 2990 جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 3394 جنيه للبيع و 3417 جنيه للشراء

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2546 جنيه للبيع و 2563 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 1980 جنيه للبيع و 1993 جنيه للشراء

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 23.76 ألف جنيه للبيع و 23.92 ألف جنيه للشراء

وصل سعر كيلو الذهب نحو 3.4 مليون جنيه للبيع و 3.417 مليون جنيه للشراء

سجل سعر أوقية الذهب نحو 105.6 الف جنيه للبيع و106.3 ألف جنيه للشراء.

توقعات الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم ، ومقارنة بختام تعاملات أمس

وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام المقبل، لاسيما مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، منوهًا أن عجز الموازنة قد يدفع الحكومة إلى عدم طرح شهادات بفائدة أعلى، مات يوجه جزءًا كبيرًا من هذه السيولة التي تتجاوز 500 مليار جنيه إلى الذهب، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، في الاسبوع الماضي، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نهاية لدورة تشديد السياسة

وأشار إلى انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الدولار والسندات.