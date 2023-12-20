100 دولار في ساعتين.. مستشار وزير التموين يفجر مفاجأة بشأن سعر الذهب

عقب ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، على الارتفاع الجنوني في سعر الذهب في الوقت الحالي قائلا إن ارتفاع سعر الذهب جاء بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وأن الفائدة قد تتناقص في الـ 3 أشهر المقبلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الذهب 100 دولار في ساعتين فقط، وهو ما انعكس بقوة على السوق المحلي.

حديث عن سعر الذهب

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من قناة "صدى البلد"، أن سعر الذهب في مصر ارتفع وصل لـ 3000 جنيه ومن ثم انخفض 40 جنيه فقط ووصل لـ 2960 جنيه.

وتابع، أن الذهب سيستقر على هذه الأسعار، وقد تشهد الفترة القادمة تراجع في الأسعار، "دايما بنقول للناس محدش يشتري في السعر الأعلى، الوقت اللي إحنا فيه ده السعر واصل لقمة ولم يصلها من قبل ولا محليا ولا عالميا وعشان كده بنقول للناس قليل من التريث والهدوء".