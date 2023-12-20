« آي صاغة»: ارتفاع الطلب والدولار يدفعان الذهب لمستويات تاريخية

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار نسبي الأوقية بالبورصة العالمية باحتمالات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مع بداية العام المقبل، بينما يترقب المستثمرون أرقام التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3000 جنيه، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 2040 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3429 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2572 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2000 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 24000 جنيه.

وأوضح، إمبابي، أن مخاوف المواطنين مع تراجع محتمل في قيمة الجنيه، أدى لارتفاع الطلب، بجانب ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء دفع الأسعار لهذه المستويات التاريخية.

وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام المقبل، على الصعيد المحلي والعالمي، لاسيما مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، منوهًا أن عجز الموازنة قد يدفع الحكومة إلى عدم طرح شهادات بفائدة أعلى، ما يوجه جزءًا كبيرًا من هذه السيولة التي تتجاوز 500 مليار جنيه إلى الذهب، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.

ولفت، إلى أن تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل سيعزز من قوة الذهب وارتفاع الأوقية لمستويات قياسية.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 95 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2895 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2990 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 14 دولارًا حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2026 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2040 دولارًا.