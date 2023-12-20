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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

محمد المهندس: المعرض السلبي يهدف لتعميق التصنيع المحلي والحد من الاستيراد

صدى البلد

أعلن مجلس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس عن تنظيم معرض تعميق التصنيع المحلي "المعرض السلبي" بأرض المعارض، خلال الفترة من 13-15 يناير المقبل.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الهدف من المعرض هو تعميق التصنيع المحلي من خلال دعوة كل الشركات والمصانع التي تستورد مستلزمات انتاج لعرض ما تستورده في المعرض على المصنعين المصريين الذين لديهم القدرة على تصنيع هذه  المستلزمات ويتم تصنيعها محليا وتوفيرها للشركات التي تستوردها للحد من الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي .

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و كشفت غرفة الصناعات الهندسية أنه تم توجيه الدعوة لجميع الشركات والمصانع المغذية للصناعات الهندسية وكافة الصناعات الأخرى للمشاركة المجانية في معرض تعميق التصنيع المحلي على أن تكون تكلفة الاشتراك في المعرض على نفقة غرفة الصناعات الهندسية .

وأعلنت  الغرفة في بيان لها أنها تهدف من خلال هذا المعرض أيضا إلى تحقيق التكامل بين جميع مراحل التصنيع والصناعات المغذية والمساهمة في الارتقاء بتنافسية المنتج المصري من خلال زيادة نسبة المكون المحلي .

وقامت الغرفة بتوجيه الدعوة إلى 14 ألف شركة للمشاركة في المعرض وهناك إقبال كبير من المصانع والشركات على الاشتراك بالمعرض هذا فضلا عن أن غرفة الصناعات الهندسية تقوم حاليا بعقد عدد من الندوات مع أعضائها بفروع الغرفة سواء في الاسكندرية او العاشر من رمضان او مدينة أكتوبر للتعريف باهمية المعرض والمشاركة فيه .

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