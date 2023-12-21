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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 24 اليوم 21-12-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الجرام من عيار 24 الأكثر قيمة داخل محلات الصاغة مسجلا نحو 3394 جنيه للبيع و 3417 جنيه للشراء في مستهل تعاملات الخميس الموافق 21-12-2023.

ارتفاع جنوني 

ومع اختتام تعاملات أمس، سجلت المشغولات الذهبية ارتفاعا كسر ما قيمته 100 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 - 12 في مصر

 

ومع بداية تعاملات اليوم، ثبت سعر الذهب  في مصر داخل محلات الصاغة.

 

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2970 جنيه للبيع و 2990 جنيه للشراء 

سعر عيار 14

سجل  سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 1980 جنيه للبيع و 1993 جنيه للشراء

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2546 جنيه للبيع و 2563 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب 

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 23.76 ألف جنيه للبيع و 23.92 ألف جنيه للشراء

سعر كيلو الذهب 

وصل سعر كيلو الذهب نحو 3.4 مليون جنيه للبيع و 3.417 مليون جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب 

سجل سعر أوقية الذهب نحو 105.6 الف جنيه للبيع و106.3 ألف جنيه للشراء.

توقعات الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية 

وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام المقبل، لاسيما مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، منوهًا أن عجز الموازنة قد يدفع الحكومة إلى عدم طرح شهادات بفائدة أعلى، مات يوجه جزءًا كبيرًا من هذه السيولة التي تتجاوز 500 مليار جنيه إلى الذهب، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، في  الاسبوع الماضي، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نهاية لدورة تشديد السياسة

 وأشار إلى انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الدولار والسندات.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

ارتفاع جديد

عقب ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، على الارتفاع الجنوني في سعر الذهب في الوقت الحالي قائلا إن ارتفاع سعر الذهب جاء بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وأن الفائدة قد تتناقص في الـ 3 أشهر المقبلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الذهب 100 دولار في ساعتين فقط، وهو ما انعكس بقوة على السوق المحلي. 

حديث عن سعر الذهب

وأضاف "فرج"، أن سعر الذهب في مصر ارتفع وصل لـ 3000 جنيه ومن ثم انخفض 40 جنيه فقط ووصل لـ  2960 جنيه. 

وتابع، أن الذهب سيستقر على هذه الأسعار، وقد تشهد الفترة القادمة تراجع في الأسعار، "دايما بنقول للناس محدش يشتري في السعر الأعلى، الوقت اللي إحنا فيه ده السعر واصل لقمة ولم يصلها من قبل ولا محليا ولا عالميا وعشان كده بنقول للناس قليل من التريث والهدوء". 

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