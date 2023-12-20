سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 - 12 في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الأربعاء 20- 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.





سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,394 شراء 3,417 جنيهات.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,111 شراء 3,132 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,970 شراء 2,990 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,546 شراء 2,563 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,980 شراء 1,993 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,697 شراء 1,709 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 105,562 شراء 106,273 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 23,760 شراء 23,920 جنيها.

الكيلو بيع 3,394,286 شراء 3,417,143 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها .