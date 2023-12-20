عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 - 12 في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الأربعاء 20- 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.


 

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,394 شراء 3,417 جنيهات.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,111 شراء 3,132 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,970 شراء 2,990 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,546 شراء 2,563 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,980 شراء 1,993 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,697 شراء 1,709 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 105,562 شراء 106,273 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 23,760 شراء 23,920 جنيها.
الكيلو بيع 3,394,286 شراء 3,417,143 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها .

أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب الآن في مصر أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

تسليم تابلت أولى ثانوي للطلاب الأسبوع المقبل.. وسداد 105 جنيهات تأمينا بالبريد

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

موضوعات متعلقة

العمل من المنزل.. وظائف خالية برواتب مجزية.. قدم الآن

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

سعر الذهب الآن بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

للحصول على شهادة براءة ذمة.. كيفية دفع مخالفات المرور

7 مجالات.. وظائف خالية بشركة مياه الشرب بالقاهرة

للحصول علي السكر بسعر 12 جنيه للكيلو .. كيفية استخراج بطاقة تموين

سعر الذهب اليوم الأحد 17 -12- 2023 .. شوف الجرام وصل كام

ترشيحاتنا

أبو عبيدة: دمرنا 41 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 72 ساعة

مفاجأة| الحكومة تسعى لتحويل التوك توك إلى كهرباء.. حكاية مشروع بـ 150 مليون دولار

جيش الاحتلال: نحن في مرحلة مهمة من الهجوم على مناطق جديدة بغزة

بايدن : نضغط لإبرام صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس

السيسي وأردوغان يبحثان المشهد الإقليمي وجهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لغزة

أول رد إسرائيلي على تصريحات وزير متطرف باغتيال قادة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

بالأحمر.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

بملابس لافتة.. مي حلمي تثير الجدل في صورة جديدة

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ