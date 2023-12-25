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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الإثنين 25- 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.

 

سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,589 شراء 3,623 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,290 شراء 3,321 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,140 شراء 3,170 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,691 شراء 2,717 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,093 شراء 2,113 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,794 شراء 1,811 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 111,605 شراء 112,671 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 25,120 شراء 25,360 جنيها.
الكيلو بيع 3,588,571 شراء 3,622,857 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فيتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات.

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