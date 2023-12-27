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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ميلاد: حظر نشر أسعار الذهب سيساهم في استقرار المعدن الأصفر

صدى البلد

 أسعار الذهب اليوم  شهدت حالة من عدم الاستقرار، وحقق سعر الذهب  خلال الأسبوع الجاري ارتفاعًا. 

وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية،  إن أسعار الذهب تعيش حالة غير مسبوقة من حيث الأسعار.

وأضاف: توجد عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال المصريين على الشراء بهدف الاستثمار فيما بعد في الذهب، وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار.

ولفت هاني ميلاد، إلى أنهم قرروا حظر نشر أسعار الذهب، سيُسهم بشكل أو بآخر في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

على الصعيدين العالمي والمحلي، أسعار الذهب بالأسواق تشهد حالة من عدم الاستقرار.

أسعار الذهب اليوم 

وكانت أسعار الذهب وصلت لـ عيار 21 الأكثر انتشارًا 3330 جنيهًا بدون مصنعية.

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سعر الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
اسعار الذهب عيار 24بيع 3,737 شراء 3,771
اسعار الذهب عيار 22بيع 3,426 شراء 3,457
اسعار الذهب عيار 21بيع 3,270 شراء 3,300
اسعار الذهب عيار 18بيع 2,803 شراء 2,829
اسعار الذهب عيار 14بيع 2,180 شراء 2,200
اسعار الذهب عيار 12بيع 1,869 شراء 1,886
الاونصةبيع 116,225 شراء 117,291
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 26,160 شراء 26,400
الكيلوبيع 3,737,143 شراء 3,771,429

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا، مستهل تعاملات اليوم الاحد 2064 دولارا مقارنة بـ 2025 دولارًا، بداية الأسبوع الماضي.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار. 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2,829 جنيها للجرام للشراء و 2,803  جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى 3330 جنيهاً للبيع و 3270 جنيهاً للشراء

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل 3,771 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 26,400 جنيه

أسعار الفائدة 

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع.

و أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5%، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.

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