عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ6 جنيهات والبصل بـ20.. تراجع كبير في أسعار الخضراوات اليوم

صدى البلد

تراجعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 6 و9 جنيهات للكيلو.

كما تراجعت أسعار البصل في أسواق الجملة ٢ جنيه إضافية متراوحًا بين 11 و22 ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و25 جنيها للكيلو.

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية، إن أسعار البصل تشهد انخفاضا من 8 إلى 10 جنيهات .

وأوضح أن ذلك يعود إلى زيادة المعروض من خلال العروة الجديدة للبصل "المقور" في محافظتي المنيا وبني سويف، بجانب الإقبال على مواسم زراعية، والحملات التي قامت بها وزارة الزراعة والجهات الرقابية.

وتراجع سعر البطاطس متراوحا بين 6 و12 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 12 و17 جنيها للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 27-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم

  • أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 6.5  جنيه .
  • أسعار البطاطس تراوحت بين 6 و11 جنيها للكيلو.
  • وسجل سعر الثوم من 40 إلى 70 جنيها للكيلو
txt

بعد تراجعها بقوة.. مفاجأة جديدة بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

txt

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 11 و22 جنيها للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 8و 16 جنيها.
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 3 و 4 جنيهات
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 6 و9 جنيهات للكيلو
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 3 إلى5 جنيهات للكيلو
  • الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5و 4 جنيهات للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و 10 جنيهات للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 4.5 و 8.5 جنيه الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 20 و35 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 7 و 13  جنيها.
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و 13 جنيها للكيلو.
  • واستقر سعر البسلة اليوم بين 21 و25
  • وتراخ سعر السبانخ بين 7 إلى 8 جنيهات
  • وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو
  • وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.
  • ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.
  • والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 5و 7.5 جنيه
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 5 و 7.5 جنيهات
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين 6و 9 جنيهات
  • أسعار اليوسفي تراوحت بين 5 و 10 جنيهات
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
  • سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
  • سعر عنب رومي أحمر 12 و 20جنيها
  • سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 35 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
  • سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
  • سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
  • سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه
  • سعر الرمان بين 14 و 24 جنيها
  • سعر الفراولة من 14 لـ20 جنيها
الطماطم البصل البطاطس أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء أسعار البصل أسعار الخضراوات سوق العبور اسعار الفاكهة البرتقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بعد تراجعها بقوة.. مفاجأة جديدة بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

الإحصاء:3.98% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أكتوبر

وزيرة التخطيط تبدأ مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم

التخطيط توجه بإنشاء لجنة للمهارات القطاعية ضمن هيكل المجلس القومي للأجور..تفاصيل

هيمنة الدولار وأثر الحروب على العملة الصعبة أسئلة مطروحة في صالون معهد التخطيط

القومي للحوكمة يختتم تدريب المرحلة الأولى من مبادرة "معًا لدمج ذوي الإعاقة"

تشغيل 20 مركزا تكنولوجيا متنقلا إضافيا لخدمات النيابة العامة

ترشيحاتنا

القاهرة خلال ساعات.. الأرصاد توجه تحذيرا بسقوط أمطار اليوم على تلك المناطق

"سايبر طـوفان" تعلن اختراق مواقع 49 شركة إسرائيلية وتسريب بياناتها

محمود فايز يعلق على تجديد الزمالك عقد فتوح

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش إذا تكرر الفعل من الجاني بالقانون

انطلاق صافرات الإنذار في منطقة ناحل عوز بغلاف غزة

الطماطم بـ6 جنيهات والبصل بـ20.. تراجع كبير في أسعار الخضراوات اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

طريقة عمل كفتة الأرز

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ