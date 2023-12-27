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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".
 

 أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 
 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 34.08 جنيه للبيع، و 33.96 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 39.27 جنيه للبيع، و39.14 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 100.66  جنيه للبيع، و100.31 جنيه للشراء .
 

الدولار أسعار الدولار والعملات سعر اليورو سعر الريال السعودى الدولار اليوم

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