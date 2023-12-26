عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

شهد سوق الذهب في الشهور القليلة الماضية ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة محليا وعالميا، ومع التوقعات المتزايدة بتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام 2024، سجلت أسعار الذهب، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، أعلى مستوى لها.

ارتفاع أسعار الذهب

وقفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء الإثنين، ليسجل مستوى قياسيا جديدا في تاريخه، كان سعر الذهب قفز خلال تعاملات أمس بنحو 100 جنيه للجرام.

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2117 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2721 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3175 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3629 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع 9.5 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووصف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الصعود الحاد في أسعار الذهب بالسوق المحلي بـ «غير المبرر أو المنطقي»، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدل الطلب الجماعي على الشراء بالتزامن مع انخفاض حجم المعروض.

مبادرة الإعفاء الجمركي

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، لتراجع أسعار الذهب إلى مستويات 2100 للجرام عيار 21 في أعقاب تطبيق مبادرة الإعفاء الجمركي للمصريين بالخارج على واردات الذهب بعدما وصل لمستويات 2850جنيها بوقت سابق.

وتوقع حدوث استقرار بالأسعار بالتزامن مع استقبال كميات كبيرة من الذهب مع المصريين العائدين من الخارج خلال فترة إجازات منتصف العام عقب تجديد المبادرة، قائلا: «من الوارد انخفاض الأسعار إلى 3 آلاف مجددا».

ونصح الراغبين في الادخار إلى التريث وإرجاء الشراء إلى حين تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، قائلا: «لا يوجد داع للشراء الآن في قمة صعود الذهب، فالسعر الحالي مبالغ به وغير واقعي».

من جانبه، قال وليد فاروق، المحلل الاقتصادي المختص بسوق الذهب، إنه أسعار الذهب يتم تحديدها عن طريق العديد من العوامل، ومنها:

سعره في البورصة العالمية.

سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

العرض والطلب.

وأضاف فاروق في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفعت الأسعار في البورصة العالمية، لأن هناك توقعات ومؤشرات أن الفيدرالي الأمريكي يبدأ في دورة التيسير الكمي، وهي تثبيت أسعار الفائدة بعد انهائه دورة التشديد النقدي، وهناك احتمالية كبيرة في خفض أسعار الفائدة في شهر مارس 2024، ومن المعروف أن هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار، ففي حين تخفض أسعار الفائدة يتم ارتفاع أسعار الذهب.

مفاجأة بشهر يناير

وأشار فاروق، إلى أن هناك أيضا ارتفاعا في أسعار الذهب محليا، نتيجة ارتفاع أسعاره عالميا، نتيجة ارتفاع في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، وسوف نشهد ارتفاعات أخرى في أسعار الذهب.

ونصح المواطنين، بشراء الذهب خلال هذه الفترة، ولكن لم يبيعه إلا بعد مرور 3 سنوات على الأقل، وسوف يشهد سوق الذهب ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر يناير القادم.

ويبحث الكثير عند الشراء من محلات الصاغة عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 3.190 جنيها بعد 2890 جنيها قبل ساعات.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.

حركة البيع والشراء

من جانبه أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أنه لاصحة لوقف عملية البيع والشراء على الذهب.

وأضاف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنصح المواطنين بشراء الذهب لأنه الملاذ الآمن دائما.. والمواطن المحتفظ بالذهب لن يخسر أبدا".

وتابع: "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر على سعر الذهب"، موضحا: "المناسبات ليس لها علاقة بارتفاع سعر الذهب، والجنيهات والسبائك الذهب هي الأكثر مبيعا".

وأوضح أن هناك موجة شرائية تحوطية في السوق المصري للذهب، والتوترات التي تحدث في العالم تشير إلى ارتفاعات قادمة في الذهب خلال 2024"، مضيفا: "هناك ضغط على العملية الشرائية للذهب مما تسبب في ارتفاعه".

وعن زيادة سعر الجنية الذهب، أوضح عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال الفترة الجارية.

وأكد المغربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب هو زيادة الطلب على المعروض من المشترين في المحال، مشيرًا إلى أن حالة العرض والطلب تؤثر على تحرك الأسعار في الأسواق.

وبخصوص أسعار الذهب اليوم، قال عضو شعبة الذهب، إن سعر الجنيه الذهب الآن يبلغ حوالي 25 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار خلال الفترة القادمة.

وسوف نرصد لكم أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر: 3.646 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 3.190 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2.734 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 للشراء: 2.127 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 للبيع: 25.280 جنيهًا.