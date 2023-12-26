في ظل تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة بداية السنة 2024 وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % ليصل إلى 2063.78 دولارًا للأوقية بحلول الساعة (04:01 بتوقيت جرينتش).

فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 2074.90 دولارًا للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 % إلى 24.37 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 % إلى 972.85 دولارًا.

فيما صعد البلاديوم بنسبة 0.6 % مسجلًا 1209.74 دولارات.