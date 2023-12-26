مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. تفاصيل

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الأخر يتجه لشراء الذهب من أجل الاستثمار.



وتعد أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء فى ظل تخبط الأسعار حيث كسر عيار 12 حاجز ال 1800.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ويعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-



عيار 24 بيع 3,611 شراء 3,646

عيار 22 بيع 3,310 شراء 3,342

عيار 21 بيع 3,160 شراء 3,190

عيار 18 بيع 2,709 شراء 2,734

عيار 14 بيع 2,107 شراء 2,127

عيار 12 بيع 1,806 شراء 1,823

الاونصة بيع 112,315 شراء 113,382

الجنيه الذهب بيع 25,280 شراء 25,520

الكيلو بيع 3,611,429 شراء 3,645,714

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي تشهد أسعار الذهب حالة اضطراب شديدة فضلا عن وجود توقعات بمزيد من الارتفاعات القياسية عالميا و ارتفاعات غير مسبوقة في المعدن الأصفر، سواء على المستوى العالمي أو المحلي بسبب التوترات الجيوسياسية التي تعاني منها العديد من الدول، بالإضافة إلى الأزمات المصرفية العالمية والتشديدات النقدية للبنوك المركزية.

وكانت البداية بانهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي، وما تبعه من بنوك أمريكية وأوروبية، في بداية الأزمات التي كانت حافزا مهما في ارتفاع التوجهات الكبيرة للاستثمار في الذهب، مما يجعله الملاذ الآمن الأكثر إقبالا خلال العام الجاري، مما ساعد على ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى أكثر من 2000 دولار للأوقية.

ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد، أن يخترق سعر الذهب مستويات 2524 دولارا للأوقية، وفقا للمؤشرات الاقتصادية الحالية، وتوجهات الفيدرالي الأمريكي حول خفض سعر الفائدة، بالإضافة إلى استمرار التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها العديد من دول العالم، مما يجعل المستثمرين والمتداولين أمام توقعات واعدة في سوق المعادن الثمينة.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89 % لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في مارس، وفقا لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 %.

و ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2063.78 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 % إلى 2074.90 دولار للأونصة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 24.37 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 % إلى 972.85 دولار والبلاديوم 0.6 % إلى 1209.74 دولار للأونصة.