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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في مصر| شاهد

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قدمت الإعلامية داليا أيمن  تقريرا، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 26 ديسمير 2023 في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.


سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3645 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3190 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2734 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25280 جنيها.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 عيار 18

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