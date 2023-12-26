شعبة الذهب: بعض التجار توقفوا عن البيع والشراء حتى تتضح الرؤية

كشف سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أسباب الارتفاع المستمر في أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن بعض التجار امتنعوا وتوقفوا عن عملية البيع والشراء حتى تتضح الرؤية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، إن:" السوق مثار وفيه مشكلات فيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب، ولالا بد من بيانات عرض وطلب وأرقام".

وشدد على أن الطلب على الذهب كبير، ولكن ليس محل الذهب هو الذي يحدد الأسعار، فهو "مغلوب على أمره، والسوق العالمي متوقف، بينمالا السوق المصري يشهد ارتفاعات في أسعار الذهب".