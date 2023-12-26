غير مبررة.. مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف الأسباب وراء ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الارتفاعات الموجودة في أسعار الذهب غير منطقية أو مبررة، مشيرا إلى أن تلك الزيادة جاءت بعد زيادة الطلب، وقلة المعروض.

وقال ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "أون"، أن الذهب وصل سعره من قبل إلى 2850، وكان هناك مبادرة "زيرو جمارك"، على القادمين من الخارج، مما ساعدت على دخول 2 ونصف طن للسوق المصري، مما ساهم في إستقرار الأسواق، ووصل سعره إلى 2100 جنيه.

العام الجديد

وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن كميات الذهب حاليا ليست كبيرة، مؤكدا توقعه كميات كبيرة من الذهب في بداية العام الجديد.