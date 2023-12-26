عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غير مبررة.. مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف الأسباب وراء ارتفاع الأسعار

الذهب
الذهب

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الارتفاعات الموجودة في أسعار الذهب غير منطقية أو مبررة، مشيرا إلى أن تلك الزيادة جاءت بعد زيادة الطلب، وقلة المعروض.

وقال ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "أون"، أن الذهب وصل سعره من قبل إلى 2850، وكان هناك مبادرة "زيرو جمارك"، على القادمين من الخارج، مما ساعدت على دخول 2 ونصف طن للسوق المصري، مما ساهم في إستقرار الأسواق، ووصل سعره إلى 2100 جنيه.

العام الجديد

وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن كميات الذهب حاليا ليست كبيرة، مؤكدا توقعه كميات كبيرة من الذهب في بداية العام الجديد. 

صناعة الذهب الدكتور ناجي فرج زيرو جمارك استقرار الأسواق العام الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

ترشيحاتنا

ليلى طاهر تفجر مفاجأة عن أسباب اعتزالها الفن

يرج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023: مكاسب غير متوقعة

غير مبررة.. مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف الأسباب وراء ارتفاع الأسعار

العد العسكي بدأ.. إيران اتوعد إسرائيل بشأن اغتيال مستشار قائد الحرس الثوري

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

بالأسعار .. أشهر 10 سيارات عائلية في 2023 بالسوق المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

كم مدة السجن| كيف تسببت ابنة إبراهيم سعيد في حبسه؟.. تفاصيل

فيديو

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ