200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمواطنين الراغبين في شراء الشبكة وأيضا بالنسبة للراغبين في الاستثمار خاصة أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي .

استقرار أسعار الذهب

وتشهد أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم حالة استقرار نسبية بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر منذ أكتوبر نتيجة الحرب في غزة ليستقر اليوم عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق عند 3,120 جنيها للجرام بعد أن سجل خلال الأيام الماضية 3350 جنيه ليتراجع بذلك حوالي 230 جنيه دفعة واحدة.

بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,566

عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,269

عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,120

عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,674

عيار 14 بيع 2,047 شراء 2,080

عيار 12 بيع 1,754 شراء 1,783

الاونصة بيع 109,117 شراء 110,894

الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,960

الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,565,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع في آخر جلسات العام الجاري، لتعزز من مكاسبها السنوية، إذ يتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أفضل أداء سنوي في 3 أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وعززت بيانات أظهرت تباطؤ في التضخم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) معدلات الفائدة حيث يؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وهبط مؤشر الدولار، الجمعة، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في ثلاثة أعوام، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2069.80 دولار للأونصة. وارتفع 14 % حتى الآن هذا العام ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020 فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2079.10 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 23.81 دولار للأونصة، لكنها تتجه لإنهاء العام على استقرار لحد كبير.

وصعد البلاتين 0.2 % إلى 1002.50 دولار للأونصة. فيما استقر البلاديوم عند 1132.90 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاض سنوي. وهوت أسعار البلاديوم 37 % خلال العام في أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.