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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

الذهب 
الذهب 

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل غير مسبوق لأول مرة بعد قفزة جنونية، وصلت إلى أعلى قمة في تاريخها بمحلات الصاغة ، ليتراجع سعر العيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بنحو 300 جنيه كاملة، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 2000 جنيه من أعلى سعر.

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وسجل سعر الذهب إلى أعلى قمة 27 ديسمبر الجاري، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,080 دولارا، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

2000 جنيه 

وهبط  سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وتراجع سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24،  ليبدأ من نحو  24,560  جنيها للبيع بعد 26,500 جنيها للشراء بفارق نحو 2000 جنيه، وهو أعلى سعر يصل إليه خلال التعاملات في مصر.

الذهب 

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وشهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تراجعا جديدا ليبدأ اليوم من 2,631 جنيها  بعد 2,829 جنيها، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

في السطور التالية، يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 3,566 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3,120 جنيهًا للشراء و 3,070 جنيها للبيع .

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,674 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الجمعة عيار 14 للشراء: 2,080 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة  عيار 24 للبيع: 24,560 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

في الغالب يكون سعر جرام مصنعية الذهب على الجرام بدءا من 80 وحتى 150 جنيها ، وقد تبدأ من 6^ % من سعر الجرام او يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

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