الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء التراجع على المستوى المحلي، رغم التماسك العالمي للذهب، وكانت أسعار الذهب قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وخسر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 1160 جنيها مسجلا 25.240 جنيه مقارنة بـ 26.400 خلال تعاملات أمس

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 27-12-2024، 2067 دولارا للاوقية.

وكانت البورصة العالمية اليوم افتتحت الاربعاء على ارتفاع سعر الذهب والذي سجل 2069 دولارا للاوقية مقارنة ب 2058 ختام تعاملات أمس.

ومنذ بداية الاسبوع الجاري أسعار الذهب شهدت ارتفاعات قوية وسريعة، مسجلة أرقام قياسية.

وتعيش أسعار الذهب حالة غير مسبوقة من حيث الأسعار.

توجد عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال المصريين على الشراء بشكل كبير، بهدف الاستثمار فيما بعد في الذهب، وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار.

على الصعيدين العالمي والمحلي، أسعار الذهب بالأسواق تشهد حالة من الارتفاع الجنوني وسط ضبابية المشهد.

أسعار الذهب اليوم

وكانت أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى لها حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارً 3330 جنيهًا بدون مصنعية، انخفضت اليوم مسجله 3155 جنيها بتراجع بلغ 175 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 2067 دولارا.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه للجرام للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى 3150 جنيهاً للشراء و 3100 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل 3600 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 25.640 جنيه

أسعار الفائدة

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع.

و أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5%، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.