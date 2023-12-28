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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كسر حاجز الـ 2000 جنيه.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية وذلك بهدف تحديد الوقت الأنسب للشراء والاستثمار أو من أجل شراء الشبكة.

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بعد وصوله لمستويات تاريخية.. تعرف على سعر الذهب الآن

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أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بكام


و تحظي  أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية باهتمام المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو الراغبين فى الاستثمار بهدف الادخار حيث يعد الذهب ملاذ آمن ووسيلة تحوط للكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم


وسجلت أسعار الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 3,225 جنيها للجرام فيما تخطي عيار 14 حاجز ال 2000 ليسجل 2150 جنيه وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
عيار 14 بيع 2,117 شراء 2,150
عيار 12 بيع 1,814 شراء 1,843
الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي تسارعت مكاسب الذهب مع نهاية العام الجاري مسجلة أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.


ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

فيما انخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في 5 أشهر مما زاد أيضا من جاذبية الذهب. ويتجه المؤشر نحو أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 2086.69 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ 4 ديسمبر عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولار. 

وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14.4 بالمئة.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % إلى 2096.50 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 % إلى 24.42 دولار للأونصة، وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب 2%.

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أعلي مستوي من 3 أسابيع.. أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير في العالم

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نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وصعد البلاتين بنسبة 0.2 % إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولارا. كما زاد البلاديوم بنسبة 0.2  % إلى 1156.16 دولار ولكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

وعززت بيانات أميركية صدرت الأسبوع الماضي وأشارت إلى تراجع التضخم توقعات الأسواق المالية بأن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في مارس المقبل.

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