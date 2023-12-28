أعلي مستوي من 3 أسابيع.. أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير في العالم

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع، مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد التوقعات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2086.69 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر، عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولارًا.

وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في 3 أعوام بارتفاع قدره 14 %، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2096.50 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 % إلى 24.42 دولارًا للأوقية، وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب 2 %، بينما صعد البلاتين 0.2 % إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 1156.16 دولارًا، لكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.