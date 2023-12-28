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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب في أسعار الذهب في مصر.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب  مستهل تعاملات اليوم الخميس 28-12-2023، تذبذبا قويا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

تشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار في السوق المحلي، حيث يتحرك سعر الذهب عدت تحركات متتالية ما بين صعود وهبوط في اليوم الواحد.

وأوضحت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع أسعار الذهب عالميا و انخفاضها محليا حيث واصل  أسعار الذهب في الانخفاض اليوم لتسجل الأن 3210 جنيها لجرام 21 مقارنة ب 3330 سعر  افتتاح  أمس لنفس العيار.

وتراجع سعر الجنيه الذهب من 26.400 جنيه مستهل تعاملات أمس إلى 25.640 جنيه اليوم الخميس، بتراجع بلغ 760 جنيها 

وأمس الأربعاء، تراجعت أسعار الذهب على  المستوى المحلي، رغم التماسك العالمي للذهب، وكانت أسعار الذهب قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال تعاملات أول أمس الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم

 

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 28-12-2024، 2067 دولارا للاوقية.

وكانت  البورصة العالمية اليوم افتتحت أمس الاربعاء على ارتفاع سعر الذهب والذي سجل 2069 دولارا للاوقية مقارنة ب 2058 ختام تعاملات أول أمس.

ومنذ بداية الاسبوع الجاري أسعار الذهب   شهدت ارتفاعات قوية وسريعة، مسجلة أرقام قياسية. 

وتعيش أسعار الذهب حالة غير مسبوقة من حيث الأسعار.

توجد عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال المصريين على الشراء بشكل كبير، بهدف الاستثمار فيما بعد في الذهب، وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار.

على الصعيدين العالمي والمحلي، أسعار الذهب بالأسواق تشهد حالة من الارتفاع الجنوني وسط ضبابية المشهد 

أسعار الذهب اليوم 

وكانت أسعار الذهب سجلت  أعلى مستوى لها حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارً 3330 جنيهًا بدون مصنعية، انخفضت اليوم مسجله 3210 جنيها بتراجع بلغ 90 جنيها.

 

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الخميس 2067 دولارا.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار. 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2751 جنيه للجرام للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى 3210 جنيهاً للشراء و 3150 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل 3669 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 25.640  جنيه

أسعار الفائدة 

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع.

و أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5%، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.

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