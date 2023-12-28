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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر بقوة، بعد أن وصلت إلى أعلى قمة في تاريخها محليا بمحلات الصاغة المختلفة، ليهبط سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 1000 جنيه من أعلى سعر، بينما تراجع سعر الجرام عيار 21 بنحو 125 جنيها من أعلى سعر أمس. 

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ارتفاع جنوني في أسعار الذهب بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء

وكان قد قفز سعر الأصفر أمس إلى أعلى قمة، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا الآن لأول مرة، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,080 دولارا، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

1000 جنيه 

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا ليبدأ من نحو  25,400  جنيها للبيع بعد 26,400 جنيها للشراء بفارق نحو 1000 جنيه، وهو أعلى سعر يصل إليه خلال التعاملات في مصر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وتراجع أيضا سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تحركا ليبدأ اليوم من 2,721  جنيها  بعد 2,829 جنيها، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

في السطور التالية، يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 3,686 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3,225 جنيهًا للشراء و 3,175  جنيه للبيع .

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,764 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الخميس  عيار 14 للشراء: 2,150 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 للبيع: 25,400 جنيه.

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