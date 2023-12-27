عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

30 جنيها دفعة واحدة.. أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"، اليوم الأربعاء 27- 12 -2023، من خلال نشرة مفصلة تستعرض أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، وانخفض الذهب عيار 21 اليوم عن أمس 30 جنيها دفعة واحدة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر عيار 21

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,200 شراء 3,230 جنيها.

 

سعر الذهب أمس الثلاثاء في مصر عيار 21

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,230 شراء 3,260 جنيها.

 

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,657 شراء 3,691 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,352 شراء 3,384 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,200 شراء 3,230 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,743 شراء 2,769 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,133 شراء 2,153 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,829 شراء 1,846 جنيها.

 

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 113,737 شراء 114,803 جنيهات.

الجنيه الذهب بيع 25,600 شراء 25,840 جنيها.

الكيلو بيع 3,657,143 شراء 3,691,429 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب أمس الثلاثاء في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,691 شراء 3,726 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,384 شراء 3,415 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,230 شراء 3,260 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,769 شراء 2,794 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,153 شراء 2,173 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,846 شراء 1,863 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 114,803 شراء 115,870 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 25,840 شراء 26,080 جنيها.

الكيلو بيع 3,691,429 شراء 3,725,714 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

يبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فيتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات.

أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب أسعار الذهب الآن في مصر أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 21 الذهب عيار 12 الذهب عيار 24 أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

موضوعات متعلقة

رسوم تحويلات الأموال عبر تطبيق إنستاباي

للتقديم لمعاون نيابة إدارية.. كيفية استخراج فيش جنائي 2023

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

الموعد الرسمي لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

شروط التقديم وسحب الملف لوظيفة معاون نيابة إدارية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

شروط الحصول علي فيزا شنغن للمصريين

ترشيحاتنا

انخفاضات قريبة .. متحدث الحكومة يزف بشرى بشأن أسعار السكر

بقذائف "الياسين".. كتائب القسام تستهدف دبابة وناقلة جند إسرائيلية شمال خان يونس

المزيد من الإنجازات| تحركات جديدة من الحكومة لإقامة شراكات مع القطاع الخاص والأجنبي

بقذيفة "RPG".. كتائب "أبو على مصطفى" تستهدف دبابة للاحتلال الإسرائيلي

بعد تشبيه نتنياهو بـ هتلر.. الرئيس الإسرائيلي يرد علي تصريحات أردوغان

الخطيب ومختار مختار أول الحاضرين بعزاء والدة حسام البدري| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 تغييرات بالأهلي..هل يفاجئ كولر فيوتشر بتشكيل ناري يخالف التوقعات في نهائي السوبر؟

بسعر خرافى.. أسماء جلال تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

فيديو

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ