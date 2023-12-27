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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء

اسعار الذهب
اسعار الذهب

يستحوذ الذهب على اهتمام الكثير من المواطنين كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة.

ورصدت عدسة موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، حيث عاودت أسعار الذهب الارتفاع  في ختام تعاملات امس الثلاثاء، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محال الصاغة.

وخلال الـ 30 يومًا الماضية ، شهدت  أسعار الذهب تغيرات كبيرة حيث ارتفع سعر جرام الذهب نحو 800 جنيه تقريبًا.

وسجّل سعر الذهب عالميًا 2062 للأوقية وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط 800 جنيه للجرام على مدار الشهر الماضي.

وقال ماهر وهيب، أحد تجار الذهب: ارتفعت أسعار الذهب خلال الفترة الحالية بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلي 3714 جنيهاً وعيار 21 وصل سعره الـ 3250جنيهاً  وعيار 18 إلى 2786 جنيهًا.

وأشار وهيب إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة في الوقت الحالي مقارنة بالأوقات السابقة سواء كانت سبائك أو جنيهات ذهبية أو مشغولات ذهب.

أسعار الذهب الاستثمارية الأسبوع الماض الأعيرة الذهبية الأوعية الاستثمارية أمس الثلاثاء حركة البيع والشراء ذهب عيار 24 ختام تعاملات حركة البيع سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 مشغولات محالات الصاغة

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