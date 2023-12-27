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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل مفاجئ، ليهبط سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 4000 جنيه من اعلى سعر خلال لحظات، بينما تراجع سعر الجرام عيار 21 بنحو 150 جنيه من أعلى سعر امس.

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تراجع أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

 وسجل سعر الأصفر أمس أعلى قمة تصل إليها محليا، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا الآن لأول مرة، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,065 دولارا، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

400 جنيه 

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر، تراجعا فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا ليبدأ من نحو  26,000 جنيه بعد 26,400 جنيها للشراء قبل لحظات بفارق نحو 400 جنيه، وهو أعلى سعر يصل إليه خلال التعاملات في مصر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

شهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تحركا ليبدأ اليوم من 2,743  جنيها  بعد 2,829 جنيها، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

في السطور التالية، يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 3,714 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 3,250 جنيهًا للشراء و 3,200 جنيه للبيع .

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 2,786 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الأربعاء عيار 14 للشراء: 2,167 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 للبيع: 26,000 جنيه.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر الذهب الان سعر الذهب عيار 21

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