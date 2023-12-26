شعبة الذهب: 2024 سيشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن السبب وراء إرتفاع أسعار الذهب، هي حالة العرض والطلب، مشيرا إلى أن عرض المشغولات الذهبية للبيع قليل، بالرغم من ارتفاع الأسعار.



وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "أون"، أنه لو حدثت حركة بيعية داخل السوق المحلي، سيساهم في استقرار الأسعار، خاصة أن المعروض من الذهب سيكفي حينها في استقرار الأسعار.

الأحداث العالمية

وتابع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن عام 2024 سيشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الذهب عالميا، نتيجة الأحداث العالمية من التضخم الذي يضرب العالم.