شعبة الذهب: قرار حظر نشر أسعار الذهب سيسهم في استقرارها الفترة القادمة

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر يشهد عدم استقرار في الفترة الأخيرة، وأن أسعار الذهب تختلف من فترة إلى أخرى.

وأوضح هاني ميلاد، في مداخلة ببرنامج "مصر الجديدة" مع الإعلامية انجي أنور على قناة etc، أن هناك عدة أسباب وراء عدم استقرار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال الناس على شراء الذهب كونه الملاذ الآمن الذي يحفظ قيمة نقودهم، وبالتالي هذا السلوك يؤدي إلى رفع سعر الذهب في الأساس.

وأضاف ميلاد، أن قرار حظر نشر أسعار الذهب سيسهم بشكل أو بآخر في استقرار أسعار الذهب في الفترة القادمة.