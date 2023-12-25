شعبة الذهب: الأسواق تشهد تقلبات كبيرة فى الأسعار

كشف ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصري إن هناك ارتفاعات كبيرة في البورصات العالمية، مما أدي الى ارتفاعات بالسوق المصري للذهب، لافتا الى حدوث تداولات بسيطة في السوق المصري مما ادي الى ارتفاع التداولات.

وأشار واصف خلال مداخله هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع على فضائية الدي أم سي، تقديم الإعلامي أسامة كمال، الى أنه زاد الطلب على الذهب اليوم اكبر من العرض، لافتا الى ان المواطنين يقبلون على الشراء السريع للذهب عند الارتفاعات المتتالية لاسعاره، وبالتالي ان بعض العارضين للذهب يؤجل بيعه، نظرا للارتفاعات المتتالية لسعر الذهب.

وتابع رئيس شعبة الذهب: اليوم لا يوجد استقرار نهائيا لاسعار الذهب لان البورصات العالمية مغلقة ولا يوجد تغير في اسعار الذهب عالميا ولكن محليا الذهب بدأ في التحرك.

ونصح إيهاب واصف، بعدم شراء الذهب وهو في أعلي نقطة له، مؤكدا أن الذهب يسجل أعلى نقطة في تاريخ مصر، فقد وصل سعر الجرام الى ٣٢٠٠ جنيها للجرام.