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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ليسجل سعر الأصفر أعلى قمة تصل إليها محليا، ليتخطى سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية 3,300 جنيهًا رسميًا الآن لأول مرة، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,065 دولارا، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

1000 جنيه 

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر، تحركا جديدا فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

الذهب

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وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركا ليبدأ من نحو  26,400 جنيها للشراء بعد 25,520  جنيها أمس، بفارق نحو 900 جنيه، وهو أعلى سعر يصل إليه خلال التعاملات في مصر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

شهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تحركا ليبدأ اليوم من 2,829 جنيها بعد 2,631 جنيها قبل ساعات، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

في السطور التالية، يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 3,646 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 3,190 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 2,734 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الأربعاء عيار 14 للشراء: 2,127 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 للبيع: 25,280  جنيهًا.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية 

ويبحث الكثير عند الشراء من محلات الصاغة عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 3,190 جنيها بعد 2890 جنيها قبل ساعات.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.

عملية البيع والشراء

من جانبه أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أنه لاصحة لوقف عملية البيع والشراء على الذهب.

وأضاف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية،  "أنصح المواطنين بشراء الذهب لأنه الملاذ الآمن دائما.. والمواطن المحتفظ بالذهب لن يخسر أبدا".

وأشار: "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر على سعر الذهب"، موضحا: "المناسبات ليس لها علاقة بارتفاع سعر الذهب، والجنيهات والسبائك الذهب هي الأكثر مبيعا".

وأوضح أن: "هناك موجة شرائية تحوطية في السوق المصري للذهب، والتوترات التي تحدث في العالم تشير إلى ارتفاعات قادمة في الذهب خلال 2024"، مضيفا: "هناك ضغط على العملية الشرائية للذهب مما تسبب في ارتفاعه"

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