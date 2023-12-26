شعبة الذهب: غلاء الأسعار يؤثر على المحلات بالخسارة

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة، أنه لم يحدث أي وقف بيع في أي محلات للصاغة ولا علاقة لهم بالمنصات التي تعرض الأسعار، موضحًا أن جميع المحلات منتظمة في العمل وبيع الذهب، وهناك على مستوى الجمهورية 30 ألف محل لبيع الذهب.

وأوضح "واصف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بيع الذهب في فترات الاضطراب تكون بالخسارة على صاحب المحل، حيث أنه يشتري الذهب مرة أخرى بسعر أعلى، مشددًا على أن الغلاء والاضطراب في الأسعار تؤثر على المحلات بالخسائر، وقطاع الذهب رصيده خام الذهب وليس أموال.

غير واقعية

وتابع: الارتفاعات المتتالية بأسعار الذهب في السوق المحلي لا تتماشي مع البورصة العالمية، وكان هناك ارتفاعات غير طبيعية وغير مفهومة في الـ5 أيام الماضية، موضحًا أن هذه الارتفاعات غير واقعية ونتيجة الإكثار من شراء الذهب الفترة الحالية، وسعر الذهب المعلن الآن ليس الحقيقي ومن المفترض أن يكون أقل من هذا السعر المتداول.