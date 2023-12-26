عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وموجة تقلبات جوية بهذا الموعد

خدمات تهمك
خدمات تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 26-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

 ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

 سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3645 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3190 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2734 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25280 جنيها.
 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 34.08 جنيه للبيع، و 33.96 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.29 جنيه للبيع، و39.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، و100.38 جنيه للشراء.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخل هاتفية أذاعتها فضائية “إكسترا نيوز”، إن اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس شتوي ومعتدل تمامًا على أغلب محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعة أو أعلى قليلًا بحوالي من درجة لدرجتين.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى حوالي 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، أما بالنسبة لفترات الليل فتسود أجواء باردة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، وذلك في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة في الأماكن المفتوحة والتي لها ظهير صحراوي.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك فرص لسقوط  أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة من اليوم، منوهة إلى أن هناك نشاطا نسبيا في الرياح يعمل على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن يومي الأربعاء والخميس متوقع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود زيادة بشكل كبير في كميات الأمطار على المناطق الساحلية، وستمتد الأمطار أيضًا للمناطق الداخلية والتي تشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

الذروة الخميس
 وتابعت أن ذروة المنخفض الجوي يوم الخميس، حيث ستكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، ومع يوم الجمعة ستقل كميات الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

العظمى الصغرى
القاهرة 22 - 14
الإسكندرية 22 - 13
الإسماعيلية 22 - 14
الغردقة 26 -16
أسوان 26 - 13
سوهاج 23 - 11
المنيا 22 -9

الذهب سعر الذهب اليوم الدولار سعر الدولار اليوم الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

موضوعات متعلقة

بعد انسحاب جيش الاحتلال.. فلسطينيون يعودون إلى مدينة تل الهوى في غزة

ذروتها الخميس|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

سريع الانتشار ويستهدف هذه الفئات.. 4 معلومات تهمك عن متحور كورونا الجديد

يضم 100 ألف قطعة.. خبير أثري يوضح أخر تطورات المتحف المصري الكبير|فيديو

خبير: موقف مصر من رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطيني ثابت.. فيديو

الحكومة العراقية تدين استهداف الجانب الأمريكي لمواقع عسكرية بالبلاد

رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية سابقا: هناك إرادة سياسية كبيرة لتطوير البحيرات|فيديو

يزيل البروتينات الغريبة من الدماغ..اليابان تطلق دواء جديدًا لعلاج الزهايمر|تفاصيل

ترشيحاتنا

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

تفاصيل جلسة صلح منتظرة بين فتوح وشيكابالا بعد التجديد للزمالك.. فيديو

رابطة الأندية: غرامة مليون جنيه على نادي الزمالك في هذه الحالة

مليار جنيه صادرات دوائية في عام.. قفزة تاريخيه بأهم الصناعـات الوطنية

افتتاح مصنع لانتاج الأعلاف في بورسعيد .. تفاصيل

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

لخفض التكلفة.. الأفغان يقررون الزواج بهذه الطريقة | صور مذهلة

فيديو

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

الذهب اتجنن والأسعار صادمة | مفاجأة في عيار 21 الآن

نوال "مخصماك" ترد بقوة على اتهامها بمطربة الأغنية الواحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ