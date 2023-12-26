أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وموجة تقلبات جوية بهذا الموعد

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 26-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3645 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3190 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2734 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25280 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.08 جنيه للبيع، و 33.96 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.29 جنيه للبيع، و39.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، و100.38 جنيه للشراء.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخل هاتفية أذاعتها فضائية “إكسترا نيوز”، إن اليوم يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس شتوي ومعتدل تمامًا على أغلب محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعة أو أعلى قليلًا بحوالي من درجة لدرجتين.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى حوالي 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، أما بالنسبة لفترات الليل فتسود أجواء باردة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، وذلك في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة في الأماكن المفتوحة والتي لها ظهير صحراوي.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة من اليوم، منوهة إلى أن هناك نشاطا نسبيا في الرياح يعمل على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن يومي الأربعاء والخميس متوقع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود زيادة بشكل كبير في كميات الأمطار على المناطق الساحلية، وستمتد الأمطار أيضًا للمناطق الداخلية والتي تشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

الذروة الخميس

وتابعت أن ذروة المنخفض الجوي يوم الخميس، حيث ستكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، ومع يوم الجمعة ستقل كميات الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 14

الإسكندرية 22 - 13

الإسماعيلية 22 - 14

الغردقة 26 -16

أسوان 26 - 13

سوهاج 23 - 11

المنيا 22 -9