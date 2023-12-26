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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 آلاف جنيه.. شعبة الذهب تعلن أسباب جنون أسعار المعدن النفيث

أسعار الذهب
أسعار الذهب

كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، أخر تطورات الارتفاع الغير مسبوق في أسعار اعيرة الذهب المختلفة في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أسعار الذهب تعيش حالة غير مسبوقة من حيث الأسعار وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21.

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تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء،  أن توجد عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال المصريين على الشراء بشكل كبير، بهدف الاستثمار فيما بعد في الذهب، وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار.

وتابع هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قررت حظر نشر أسعار الذهب، وهو ما سوف يُسهم بشكل أو بآخر في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، ووارد يصل جرام عيار ٢١ الى ٥ الاف جنيه.
 

 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

 

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,691 شراء 3,726 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,384 شراء 3,415 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,230 شراء 3,260 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,769 شراء 2,794 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,153 شراء 2,173 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,846 شراء 1,863 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 114,803 شراء 115,870 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 25,840 شراء 26,080 جنيها.
الكيلو بيع 3,691,429 شراء 3,725,714 جنيها.

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