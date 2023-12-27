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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

120 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب رغم التماسك العالمي

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء التراجع على  المستوى المحلي،  رغم التماسك العالمي للذهب 

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم الأربعاء 27-12-2024، 2067 دولارا للاوقية.

وكانت  البورصة العالمية اليوم افتتحت الاربعاء على ارتفاع سعر الذهب والذي سجل 2069 دولار للاوقية مقارنة ب 2058 ختام تعاملات أمس.

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جولد بيليون: الذهب يتماسك في البورصة العالمية بسبب هبوط الدولار

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تراجع أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

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بعد تراجعها بقوة.. مفاجأة جديدة بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

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رسميا.. تعطيل العمل بالبنوك يوم الإثنين

ومنذ بداية الاسبوع الجاري أسعار الذهب   شهدت ارتفاعات قوية وسريعة، مسجلة أرقام قياسية. 

وتعيش أسعار الذهب حالة غير مسبوقة من حيث الأسعار.

توجد عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال المصريين على الشراء بشكل كبير، بهدف الاستثمار فيما بعد في الذهب، وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار.

 

 

على الصعيدين العالمي والمحلي، أسعار الذهب بالأسواق تشهد حالة من الارتفاع الجنوني وسط ضبابية المشهد.

أسعار الذهب اليوم 

وكانت أسعار الذهب سجلت  أعلى مستوى لها حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارً 3330 جنيهًا بدون مصنعية، انخفضت اليوم مسجله 3205 جنيها بتراجع بلغ 125 جنيها.

 

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء منتصف التعاملات 25.640. ألف جنيه مقارنة ب 26.400 ختام تعاملات أمس بتراجع بلغ 760 جنيه

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 2067 دولارا.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار. 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2747 جنيها للجرام للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى 3205 جنيهاً للشراء و 3155 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل 3663 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 25.640  جنيه

أسعار الفائدة 

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع.

و أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5%، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.

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