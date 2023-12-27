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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء على المستويين العالمي والمحلي،  رغم ارتفاع السعر العالمي للذهب مستهل تعاملات اليوم.

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم الاربعاء 27-12-2024، 2063 دولار للاوقية مقارنة ب 2069.

وكانت  البورصة العالمية اليوم افتتحت الاربعاء على ارتفاع سعر الذهب والذي سجل 2069 دولار للاوقية مقارنة ب 2058 ختام تعاملات أمس.

ومنذ بداية الاسبوع الجاري أسعار الذهب   شهدت ارتفاعات قوية وسريعة، مسجلة أرقام قياسية. 

وتعيش أسعار الذهب حالة غير مسبوقة من حيث الأسعار.

توجد عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال المصريين على الشراء بشكل كبير، بهدف الاستثمار فيما بعد في الذهب، وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار.

 

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على الصعيدين العالمي والمحلي، أسعار الذهب بالأسواق تشهد حالة من الارتفاع الجنوني وسط ضبابية المشهد.

أسعار الذهب اليوم 

وكانت أسعار الذهب سجلت  أعلى مستوى لها حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارً 3330 جنيهًا بدون مصنعية، انخفضت اليوم مسجله 3295 جنيها بتراجع بلغ 35 جنيها.

 

 

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 2063 دولارا.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار. 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2824 جنيها للجرام للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى 3295 جنيهاً للشراء و 3260 جنيهاً للبيع.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل 3766 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 26.360 جنيه

أسعار الفائدة 

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع.

و أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5%، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.

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