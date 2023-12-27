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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. تعطيل العمل بالبنوك يوم الإثنين

صدى البلد

اعلن البنك المركزي المصري موعد إجازة البنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية.

ووفقا لبيان صادر عن البنك، قرر المركزي تعطيل العمل بالجهاز المصرفي يوم الاثنين 1 يناير2024، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر.

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وقال  البنك  إنه سيتم  تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من يناير 2024.

موعد عودة العمل في البنوك

 من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

يشار إلي أن الجهاز المصرفي سيحصل علي إجازة لمدة 3 أيام غير متصلة أيام الجمعة والسبت والاثنين المقبل.

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