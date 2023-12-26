الأحد والإثنين الأسبوع القادم إجازة بأمر البنك المركزي لهذا السبب

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر.



وقال بيان صادر عن البنك قبل قليل إنه سيتم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الإثنين المقبل و الموافق الأول من يناير ٢٠٢٤.



وأضاف البنك أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ يناير ٢٠٢٤.



يشار إلي أن الجهاز المصرفي سيحصل علي إجازة لمدة ٤ إيام متصلة تبدأ من الجمعة المقبل حتي الإثنين من الأسبوع التالي تتضمن يومي العطلة الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.