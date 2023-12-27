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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رسوم تحويلات الأموال عبر تطبيق إنستاباي

إنستا باي
إنستا باي

أعلن البنك المركزي المصري، عن بدء احتساب رسوم تحويلات الأموال عبر تطبيق " إنستاباي" بين البنوك اعتبارا من الشهر المقبل، إنستا باي هو تطبيق مدفوعات إلكترونية يمكنك من خلاله إرسال واستقبال الأموال عبر المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية، وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتعليم والهاتف، ويمكنك التطبيق أيضًا من التبرع للمؤسسات الخيرية.

إنستا باي

موعد فرض رسوم على التحويلات عبر إنستا باي

ولكن منذ بداية عمل التطبيق لم يتم فرض أي رسوم للتحويلات، ولكن حدد البنك المركزي المصري موعدًا لفرض رسوم على التحويلات، و البنك المركزي يدرس تطبيق رسوم على التحويلات التي تتم عبر التطبيق اعتبارًا من بداية شهر يناير المقبل، ولكنها ستكون رسوم بسيطة ورمزية.

مميزات تطبيق إنستا باي


هناك بعض المميزات التي أدت إلى تزايد المعاملات على تطبيق إنستا باي، ومن أهمها:

  1. إمكانية استخدام التطبيق من خارج مصر.
  2. إمكانية ربط أكثر من حساب بنكي على التطبيق.
  3. سهولة التسجيل في التطبيق، فهو لا يحتاج إلى أي مستندات أو زيارة البنك.
  4. السرعة والأمان في إتمام التحويلات النقدية.
  5. التطبيق متاح طوال أيام الأسبوع ويعمل على مدار اليوم.
  6. إمكانية تحويل الأموال إلى

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التسجيل في تطبيق إنستا باي


يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل في تطبيق إنستا باي:

  1. تحميل تطبيق Insta Pay من خلال متجر جوجل لأجهزة أندرويد أو من App Store لأجهزة آبل.
  2. قم بفتح التطبيق وكتابة المعلومات الشخصية ورقم الهاتف يجب أن يكون مربوط بحسابك البنكي من أجل
  3. إجراء عملية التسجيل.
  4. بعد ذلك قم بربط حسابك البنكي بالتطبيق.
  5. يمكنك الآن بدء استخدام التطبيق لتحويل الأموال ودفع الفواتير والتبرعات
     
البنك المركزي المصري المحافظ الإلكترونية الحسابات البنكية التحويلات النقدية مدفوعات الكترونية إنستا باي

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