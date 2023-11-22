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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير مصرفي يعلن خبرًا سارًا بشأن رسوم السحب النقدي بـ إنستا باي

انستاباي
انستاباي

علق الدكتور فهد جاهين الخبير المصرفي على إتاحة خدمة السحب النقدي من انستا باي عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، قائلا  إن إنستا باي مشروع استراتيجي أطلقه البنك المركزي في سياق مشروع أكبر وهو الشمول المالي، مقدم للعملاء مجانا لسهولة انتشاره وتعريف الناس به وتحفيزهم على استخدامه.

وأوضح جاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن خدمات إنستا باي منذ إطلاقه فبراير ٢٠٢٢،  استفاد منها أكثر ٦ مليون مستخدم من العملاء ونستطيع القول أن الفترة الماضية فترة تجربة.

 الرسوم لن تتجاوز ١٠ جنيه

وأشار أن الرسوم لم ينزل بها منشور رسمي ولكن التوقعات تشير إلى أنها لن تتجاوز ١٠ جنيه على الخدمات من خلال التطبيق.

البنك المركزي السحب النقدي إنستا باي مكينات الصراف

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