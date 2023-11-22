مصير رسوم السحب من الـATM والمحافظ الذكية.. قرارات جديدة بشأن إنستا باي

يعمل البنك المركزي منذ 2019، على تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية.

رسوم السحب من الـ ATM

رسوم السحب من الـ ATM

وفي هذا الإطار، يعتزم البنك المركزي الإبقاء على نفس الرسوم المقررة حاليا على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لبنوك أخرى غير مصدرة البطاقة البنكية، خلال عام 2024 بدون تغيير أو زيادات جديدة، بهدف التخفيف على العملاء.

ويشمل القرار أيضًا عدم رفع الرسوم على التحويلات باستخدام المحافظ الذكية خلال العام المقبل، والإبقاء على نفس الرسوم الحالية دون تغيير للحفاظ على تحفيز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.

وقرر البنك المركزي قبل عام ونصف العام في نهاية يونيو 2022 تحديد حد أقصى 5 جنيهات للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى غير مصدرة للبطاقة المستخدمة في عملية السحب، بعد وقفها لفترة وصلت إلى نحو 27 شهرا بدءا من مارس 2020.

وتفرض أغلب البنوك على عملائها رسومًا في حال استخدام بطاقات الدفع للسحب من ماكينات صراف آلي تابعة بنوك أخرى، فيما تقدم الخدمة مجانًا على مدار اليوم حال إجراء العميل عملية السحب من ماكينات البنك المصدر للبطاقة.

والتزمت كافة البنوك بالحد الأقصى المقرر من البنك المركزي لرسوم السحب النقدي من ماكينات بنوك أخرى والبالغ 5 جنيهات على مدار سنة ونصف السنة.

ويضم الجهاز المصرفي نحو 23 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية في الشوارع والمولات وداخل فروع البنوك والنوادي.

أما رسوم التحويلات بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مزود الخدمة فيصل حدها الأقصى إلى جنيه واحد حاليا، وهو ما سيتم الإبقاء عليه في العام القادم، وفقا للمصدر.

وفي نفس الاتجاه سيتم الإبقاء على رسوم التحويلات بين المحافظ التابعة لمزودي خدمة مختلفين، والتي تصل إلى نسبة 0.5% من قيمة المعاملة بحد أقصى 15 جنيها.

ووفقا لما قاله رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أمس الأول في مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي العاشر "بافيكس"، بلغ عدد المحافظ بنهاية سبتمبر الماضي 36 مليون محفظة بقيمة تعاملات بقيمة 853 مليار جنيه في أول 9 شهور من العام الجاري.

رسوم السحب من الـ ATM

فتح الحسابات البنكية للعملاء عبر الهاتف المحمول

ويعتزم البنك المركزي السماح بفتح الحسابات البنكية للعملاء عبر تطبيق على الهاتف المحمول، وسيتم تدشين التطبيق خلال العام المقبل، وسيكون للمصريين في الداخل والخارج.

وسيتم توفير الخدمة الجديدة من خلال شركة الهوية المالية الرقمية التي يساهم فيها المركزي المصري بحصة 55% من رأسمال الشركة البالغ 500 مليون جنيه، ومن المتوقع إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية للعملاء عبر تطبيق عبر الهاتف المحمول خلال عام 2024، على أن يتم ربطها مع البنوك العاملة في مصر من خلال التطبيق الإلكتروني المزمع تدشينه.

وفي مارس 2022، أطلق المركزي تطبيق “انستاباي” لتحويل الأموال، والذي قفز عدد العملاء به 71% خلال أخر 5 أشهر إلى 6.5 مليون عميل خلال نوفمبر الجاري، مقارنةً مع 3.8 مليون عميل خلال يونيو الماضي.

ويعد إنستا باي، تطبيق أطلقه البنك المركزي في مارس 2021، لتحويل الأموال لحظيًا بشكل إلكتروني، من خلال ربط جميع الحسابات البنكية في تطبيق واحد بعد التسجيل في التطبيق، ويتم تحويل الأموال لحظيًا من أي حساب بنكي أو محفظة إلكترونية أو بطاقة ميزة الإلكترونية، طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة من خلال الهاتف المحمول.

ويعتبر إنستا باي، أول تطبيق فعلي لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) في مصر، ويأتي في إطار استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي لدعم التحول الرقمي في مجال الاقتصاد، ويتم تحميل التطبيق من خلال المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء "الأندرويد" أو الأيفون".

كما أقر البنك المركزي إعفاء مستخدمي التطبيق من الرسوم حتى شهر يونيو 2022 لتحفيز المعاملات على تطبيق إنستا باي.

وهناك 10 بنوك داعمة له؛

البنك الأهلي المصري.

بنك مصر.

البنك التجاري الدولي.

بنك الإسكندرية.

بنك قطر الوطني الأهلي.

البنك العربي.

البنك العربي الأفريقي.

بنك القاهرة.

البنك المصري الخليجي.

بنك الشركة المصرفية العربية.

وفي هذا الصدد، قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي: "في خطوة ذكية تعكس تطلعات مصر نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي، إن مصر تقوم بتوسيع نطاق استخدام تطبيق "إنستاباي" في تسهيل عمليات التحويلات المالية الدولية ويعكس هذا القرار التفاؤل الذي يحيط بالتقنيات المالية الحديثة، والتي أثبتت تطبيق "إنستاباي" نجاحها بشكل لافت في السوق المحلية.

وأضاف صبري، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الملفت للنظر أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تحديات كبيرة، بما في ذلك شح في السيولة الدولارية الذي دفع الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه، وظهر توسيع نطاق "إنستا باي" إلى المستوى الدولي كخطوة استباقية لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز التدفقات المالية.

وتابع: "يُشير الارتفاع الكبير في عدد عملاء "إنستا باي" إلى القبول الواسع لهذا التطبيق، ويبرز قوة الخدمات المجانية التي قدمها حتى الآن إن تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات المالية عبر الحدود يعكسان التزامًا بتوفير بيئة مالية فعالة ومبتكرة".

وواصل: “على الرغم من التحديات الاقتصادية، يبدو أن البنك المركزي يتجه نحو الأمام، مستعينا بالتكنولوجيا لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين تجربة المستخدم في عالم يتسارع نحو التحول الرقمي”.

وأضاف: "في عالم يتغير بسرعة تخوض مصر رحلة التحول الاقتصادي بخطى ثابتة وقوة رقمية، اتفاق البنوك المركزية المصرية والإماراتية والأردنية يمثل تحديا مهما وتحولا حاسما في رحلة تحسين التحولات المالية العابرة للحدود، وإن إتاحة تحويلات "إنستا باي" للمصريين في الخارج يعزز رؤية مصر نحو مستقبل رقمي متقدم ويشكل ركيزة أساسية في بناء جسور التواصل المالي العالمي، وإن هذا التصعيد الإلكتروني يمثل استثمارًا في قوة مستقبل مصر وتطلعها لتحقيق ازدهار اقتصادي يعم على الجميع".