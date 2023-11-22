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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محافظ البنك المركزي: 350% معدل النمو في تمويلات مشروعات ريادة الأعمال في 7 سنوات

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ إن البنك سبق له إصدار حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة  المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتيسير إجراءات حصولها على التمويل.


وأوضح محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات له، أن تلك الإجراءات ساعدت في  تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.

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وأضاف محافظ البنك المركزي، أن البنك يولي اهتماما خاصا بتلك المشروعات باعتتبارها جزءا رئيسيا في التنمية، إذ يعتمد بصورة أشمل على الارتقاء بقطاع التكنولوجيا المالية والتطبيقات المبتكرة للدفع الإلكتروني، بما ينعكس إيجابيًا على الشمول المالي، وتعزز فرص نمو المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.


أوضح أن البنك عمل على تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك عام 2019 بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية.


وأضاف أن هذه الأدوات ساعدت في  تهيئة البيئة الداعمة من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية، والتي تتضمن برامج تطوير الأعمال والاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار بما يسهم في نمو تلك المشروعات ورفع تنافسيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
 

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