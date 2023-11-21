تعديلات في إنستا باي.. تحصيل رسوم رمزية ونجاح كبير يحققه التطبيق| تفاصيل

يعد تطبيق إنستا باي، الأول من نوعه، المرخص من البنك المركزي المصري، لتقديم خدمات الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وتم إطلاقه عام 2022، ويعد خطوة هامة لتعزيز التحول إلى تقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا جهود التحول الرقمي.

6 ملايين مستخدم و300 مليون معاملة

وقال إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي في قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن تطبيق إنستا باي، حقق نجاحا كبيرا منذ إطلاقه، وذلك بفضل جهود البنك المركزي المصري، فقد وصل عدد مستخدمي إنستا باي، حوالي 6.2 مليون عميل، أجروا 300 مليون معاملة، مؤكدا أن المركزي يستهدف الوصول بحجم المعاملات إلى 800 مليار جنيه معاملات حتى نهاية العام الجاري.

وأكد نصر، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معرض Cairo ict، أن تطبيق إنستا باي، يعد نقطة وخطوة في سلسلة النجاحات التي جاءت من المشروعات الرقمية المتتالية، والتي أطلقها البنك المركزي على مدار السنوات الماضية، والبنية التحتية التي أسسها المركزي بداية من بطاقة ميزة، ومنظومة الهاتف المحمول التي تقدم خدمات لحظية.

وأضاف نصر، أن البنك المركزي، استهدف جمع كل حسابات الأفراد عبر قناة واحدة، مشددا على أن احتياج الأفراد لخدمات تطبيق إنستا باي هو سبب نجاحه، مشيرا إلى أن حدود التعامل عبر إنستا باي، تبلغ نحو 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، و120 ألف جنيه يوميا، و400 ألف جنيه شهريا.

تحصيل رسوم رمزية

كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي في قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن الرسوم الموحدة على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلى والبالغة 5 جنيهات ستظل مستمرة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم إتاحة خدمة السحب النقدي لمستخدمي إنستا باي من خلال ماكينات الصراف الآلي الـ ATM خلال ديسمبر المقبل.

وأكد أن إنستا باي، سيبدأ في تحصيل رسوم رمزية على المعاملات التي تتم عبر التطبيق مطلع 2024، رافضًا الافصاح عن قيمة الرسوم.

رفع قيمة المعاملات والتحويلات

وكان البنك المركزي، قرر زيادة الحدود القصوى، لقيمة المعاملات اليومية والشهرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية "إنستا باي"، وذلك اعتبارا من 15 مارس الماضي، وأكد البنك المركزي، حينها إنه تم تعديل الحدود القصوى من خلال تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين والواردة في البند رقم (3-1-4 ) من القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي والتي أطلق عليها المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وأكد البنك المركزي، أن القرار جاء في ضوء تحليل البيانات الخاصة بمعاملات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية فقد تبين تزايد أعداد وقيم المعاملات التي تتم من خلال المنظومة المشار إليها، وهو الأمر الذي يعكس الحاجة إلي زيادة الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي بهدف استيعاب مختلف الشرائح وحالات الاستخدام التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ونشر البنك المركزي الحدود القصوى لقيمة المعاملات الجديدة بعد زيادتها:

الحد الأقصى لقيمة المعاملة: ارتفع من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات: ارتفع من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات: ارتفع من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

إطلاق تطبيق إنستا باي

ويعد إنستا باي، تطبيق أطلقه البنك المركزي في مارس 2021، لتحويل الأموال لحظيًا بشكل إلكتروني، من خلال ربط جميع الحسابات البنكية في تطبيق واحد بعد التسجيل في التطبيق، ويتم تحويل الأموال لحظيًا من أي حساب بنكي أو محفظة إلكترونية أو بطاقة ميزة الإلكترونية، طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة من خلال الهاتف المحمول.

ويعتبر إنستا باي، أول تطبيق فعلي لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) في مصر، ويأتي في إطار استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي لدعم التحول الرقمي في مجال الاقتصاد، ويتم تحميل التطبيق من خلال المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء "الأندرويد" أو الأيفون".

كما أقر البنك المركزي المصري إعفاء مستخدمي التطبيق من الرسوم حتى شهر يونيو 2022 لتحفيز المعاملات على تطبيق إنستاباي.

وهناك 10 بنوك داعمة له؛

البنك الأهلي المصري.

بنك مصر.

البنك التجاري الدولي.

بنك الإسكندرية.

بنك قطر الوطني الأهلي.

البنك العربي.

البنك العربي الأفريقي.

بنك القاهرة.

البنك المصري الخليجي.

بنك الشركة المصرفية العربية.

زيادة حجم المعاملات في إنستا باي

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 ملايين معاملة في أقل من 8 أشهر فقط من خلال تطبيق إنستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1.2 مليون عميل.

كما شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة، حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022، وتم تحقيق نسب زيادة كبيرة في قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول.