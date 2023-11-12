وداعا لأتعاب البنوك.. كيف سيتم استخدام تطبيق إنستاباي في الأردن والإمارات والسعودية؟

يجري البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع البنوك المركزية في السعودية والإمارات والأردن لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام الهاتف المحمول عبر تطبيق "إنستاباي"، اعتباراً من العام المقبل، وللمرة الأولى، بحسب مسئول حكومي، وفقا لتصريحات لاقتصاد "الشرق" مع بلومبرج.

إنستاباي

تحويلات المغتربين عبر إنستاباي

ويتيح تطبيق "إنستاباي" حالياً لعملاء البنوك في مصر الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم المحلية وتحويل الأموال لحظيا فيما بينها، فضلا عن سداد الفواتير.

وقد لاقى التطبيق انتشاراً واسعاً، خاصة أن خدماته مجانية حتى نهاية العام الجاري.

وقفز عدد عملاء "إنستاباي" بنسبة 76% على أساس فصلي في الربع الثاني من هذا العام إلى أكثر من 3.8 مليون عميل.

وقال المسئول لاقتصاد الشرق، إن البنك المركزي المصري "وقع بالفعل مذكرة تفاهم مع نظيريه في الإمارات والأردن، ويتفاوض مع البنك المركزي السعودي الآن للوصول إلى اتفاق نهائي يشمل إتاحة إجراء تحويلات مالية من البنوك العاملة في الدول الثلاث، وهي الأكثر كثافة من حيث عدد العاملين المصريين بالخارج، إلى الحسابات البنكية في مصر باستخدام التطبيق الإلكتروني، وسيتم إجراء ربط إلكتروني مع بنوك تلك الدول وإدخالها في المنظومة الإلكترونية للتطبيق".

يُذكر أن تطبيق "إنستاباي" يفرض حدودا على التحويلات المالية، ويضع حداً أقصى للمعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه، وسقفا يوميا لقيمة المعاملات يبلغ 120 ألف جنيه مع حد أقصى شهري للتحويلات بقيمة 400 ألف جنيه وسوف ينبغي على البنوك المركزية الثلاثة معالجة هذه التفاصيل عند الوصول إلى اتفاق.

وأوضح المسئول أن "العميل في مصر سيستقبل التحويل من خلال حساباته المربوطة عبر التطبيق بالعملة المحلية على أن تحصل رسوم مخفضة على عملية الإرسال، متوقعاً بدء تقديم الخدمة خلال العام المقبل في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع البنوك المركزية المستهدفة".

البنك المركزي

تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي

وتسعى الحكومة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي هوت بنسبة 30.8% إلى 22.1 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2023.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تركز نحو 5 ملايين مصري في الدول العربية، بنسبة 54% من إجمالي المصريين المقيمين في الخارج بنهاية عام 2019، أغلبهم في المملكة العربية السعودية بنسبة 36.6% من المقيمين بالدول العربية، تليها الأردن بنسبة 22.5% ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.2%.

وفي هذا الصدد، قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي: "في خطوة ذكية تعكس تطلعات مصر نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي، يُجري البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع نظرائه في السعودية والإمارات والأردن لتوسيع نطاق استخدام تطبيق "إنستاباي" في تسهيل عمليات التحويلات المالية الدولية ويعكس هذا القرار التفاؤل الذي يحيط بالتقنيات المالية الحديثة، والتي أثبتت تطبيق "إنستاباي" نجاحها بشكل لافت في السوق المحلية.

وأوضح صبري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من الملفت للنظر أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تحديات كبيرة، بما في ذلك شح في السيولة الدولارية الذي دفع الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه، وظهر توسيع نطاق "إنستاباي" إلى المستوى الدولي كخطوة استباقية لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز التدفقات المالية.

وتابع: "يُشير الارتفاع الكبير في عدد عملاء "إنستاباي" إلى القبول الواسع لهذا التطبيق، ويبرز قوة الخدمات المجانية التي قدمها حتى الآن إن تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات المالية عبر الحدود يعكسان التزامًا بتوفير بيئة مالية فعالة ومبتكرة".

وواصل: “على الرغم من التحديات الاقتصادية، يبدو أن البنك المركزي المصري يتجه نحو الأمام، مستعينا بالتكنولوجيا لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين تجربة المستخدم في عالم يتسارع نحو التحول الرقمي”.

وأضاف: "في عالم يتغير بسرعة تخوض مصر رحلة التحول الاقتصادي بخطى ثابتة وقوة رقمية، اتفاق البنوك المركزية المصرية والإماراتية والأردنية يمثل تحديا هاما وتحولا حاسما في رحلة تحسين التحولات المالية العابرة للحدود، وإن إتاحة تحويلات "إنستاباي" للمصريين في الخارج يعزز رؤية مصر نحو مستقبل رقمي متقدم ويشكل ركيزة أساسية في بناء جسور التواصل المالي العالمي، وإن هذا التصعيد الإلكتروني يمثل استثماراً في قوة مستقبل مصر وتطلعها لتحقيق ازدهار اقتصادي يعم على الجميع".

المهندس كيرلس صبري

أفق جديد لتحويلات المصريين بالخارج

وأكد أن تطبيق إنستاباي يفتح أفقا جديدا لتحويلات المصريين في الخارج في خطوة مبتكرة وطموحة، كما أن البنك المركزي المصري يُظهر استعداده لتوسيع آفاق التحول الرقمي في القطاع المالي من خلال تعاونه مع البنوك المركزية في الإمارات والأردن وقريباً السعودية، لتيسير التحويلات المالية إلى حسابات المصريين في الخارج عبر تطبيق "إنستاباي"، وهذه الخطوة الجريئة تأتي في وقت تشهد فيه تكنولوجيا البلوكشين تطورات هائلة في مجال الخدمات المالية.

وقال إن هذه المبادرة تعزز من قدرة العملاء على تحويل الأموال بسهولة وفاعلية، وذلك عبر ربط إلكتروني مع بنوك الدول الثلاث وإدخالها في نظام التطبيق يعكس ذلك التزام الحكومة بتعزيز تدفقات الأموال وتحسين السيولة المالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف: "على الرغم من فرض "إنستاباي" حدودا على التحويلات المالية، إلا أن البنك المركزي يسعى إلى تسهيل هذه العمليات وتحفيز الحركة المالية من المتوقع أن يكون هذا التطوير الجديد محفزاً لزيادة تحويلات المصريين في الخارج، التي هبطت بنسبة 30.8% خلال السنة المالية الماضية".

وأشار إلى أن هذا يبرز أهمية دور التكنولوجيا في تحقيق التكامل المالي الدولي وتعزيز الاتصالات المالية بين البلدان، وتبني مصر هذه الابتكارات تعبير عن استعدادها للانخراط في مسار الابتكار المالي، وفتح أفق جديد للتعامل مع التحديات الاقتصادية المستمرة.

تحويلات المغتربين عبر إنستاباي

الخطوة وتحفيز النمو الاقتصادي

وأوضح أن التعاون المتقدم مع الدول الشقيقة في الخليج العربي استراتيجيةً تهدف إلى تعزيز التواصل الاقتصادي وتقديم حل تقني مبتكر للمصريين في الخارج.

وواصل: "يبرز تطبيق "إنستاباي" كأداة فعالة وموثوقة لتيسير التحول الرقمي في القطاع المالي يعكس الانتشار الواسع للتطبيق وارتفاع عدد المستخدمين إلى أكثر من 3.8 مليون عميل في الربع الثاني من هذا العام، فعالية وجاذبية الخدمات التي يقدمها".

واختتم حديثه قائلا: "يعتبر توسيع نطاق "إنستاباي" ليشمل التحويلات المالية الدولية تطورا إيجابيا يعزز دور مصر في عالم التكنولوجيا المالية الحديثة، وقد يكون مفتاحا لتعزيز الثقة في النظام المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحالفا إلكترونيا يُعزز الروابط المالية، كما أنه عهد جديد للابتكار المالي يتجاوز الحدود، ومصر تتقدم بخطى ثابتة نحو مستقبل مالي مبهر".