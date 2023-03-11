خبيرة توضح مزايا تطبيق انستاباي بعد اعتماده من البنك المركزي

قالت الدكتور سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن تطبيق "instapay"، له الكثير من المميزات على رأسها إمكانية استخدامه من المنزل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الأولي المصرية،: حيث يمكن من خلاله عمل مدفوعات لحظية والعمل على يكون على مدار الساعة.

وأوضحت،: التطبيق يعطينا مساحة في الحركة، فهو يعطينا إمكانية التحويل في التحويلة الواحدة 70 ألف جنيه، وإذا أردنا أكثر من ذلك، تصل إلى 120 ألف، وهو أمر جيد للغاية حيث وصل الحد الأقصى للمعاملات اليومية عليه لـ 400 ألف.

وأكملت: التعامل عليه يسهل الأمر على المواطنين، ويقلل الإقبال على البنوك من أجل إجراء التحويلات، فيوفر الوقت والمجهود، وتلك التطبيقات جعلت الموبايل عبارة عن بنك.

