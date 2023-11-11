المركزي : ارتفاع حجم المعروض النقدي للبنك إلى 2.1 تريليون جنيه

ارتفع إجمالي المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية للبنوك بنهاية يوليو الماضي إلي 2.1 تريليون جنيه مقابل 2.06 تريليون جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 1.975 تريليون جنيه في مايو 2023.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن وصول إجمالي النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي نحو 992 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 1,01 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 960 مليار جنيه في مايو من نفس العام.



وبلغ إجمالي الودائع الجارية وفقا للتقرير نحو 1.105 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1,051 تريليون جنيه في يونيو 2023 ومقارنة بـ 1,014 تريليون جنيه في مايو 2023.

وصل حجم أشباه النقود ضمن السيولة المحلية نحو 6.24 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 6.2 تريليون جنيه في يونيو ح 2023 ومقارنة بـ 6,17 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

تضمنت أشباه النقود الودائع الجارية وغير الجارية بالعمليتين المحلية والأجنبية .

وقال التقرير إن حجم السيولة المحلية ارتفعت لنحو 8.34 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 8.25 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 8.14 تريليون جنيه في مايو 2023.